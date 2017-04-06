Курс доллара на 7 апреля вырос

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 7 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 55,8940 до 56,4369 руб., курс евро — с 59,6948 руб. до 60,0827 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,0775 руб.