В Пензе прошел губернаторский бал (видео)

« Приглашение к танцу», которое состоялось 6 апреля , и поблагодарил его участников за активную жизненную позицию." data-title="В Пензе прошел губернаторский бал — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в мероприятии «Приглашение к танцу», которое состоялось 6 апреля, и поблагодарил его участников за активную жизненную позицию.

«Я благодарен вам за то, что вы приехали со всех районов области, поддержали эту инициативу. Сейчас перед началом нового дачного сезона у вас есть возможность зарядиться положительной энергией, получить удовольствие от музыки и общения. Бальные танцы — это не только красота и гармония, но и уверенность в себе.

Наши ветераны много сделали для развития городов и районов Пензенской области, трудились в разных отраслях и сохранили искреннюю любовь к искусству. Бал — это ещё и возможность отдать дань уважения нашей истории, традициям разных эпох развития государства Российского. Мы уделяем повышенное внимание проведению этого мероприятия на Пензенской земле. И я рад сегодня быть вместе с вами», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор выразил готовность поддерживать проведение данного мероприятия и в будущем.

«В регионе созданы хорошие условия для занятий танцами, музыкой, спортом, реализации творческого потенциала. Для нас важно, чтобы и наши ветераны, и наша молодежь реализовывали свои способности в полной мере, вели здоровый и активный образ жизни», — отметил он.

На мероприятие пришли ценители и поклонники бального танца и музыкального искусства, курсанты ПАИИ, учащиеся Пензенского колледжа искусств, воспитанники танцевальных студий. Для них подготовили музыкальные номера, конкурсы и викторины.

Губернаторский бал проводится областным правительством и региональным отделением Союза пенсионеров России во второй раз. Его сновная цель — привлечь представителей старшего возраста к участию в культурной жизни региона, раскрыть их способности и таланты.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».