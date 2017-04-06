В Пензе проведут Малую географическую олимпиаду для школьников

23 апреля на факультете физико-математических и естественных наук Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета пройдет традиционная Малая географическая олимпиада среди школьников города и области.

«Олимпиада проводится с целью активизации творческих и познавательных способностей школьников, выявления одаренных детей, ориентированных на изучение географии. Мероприятие посвящается Году экологии», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

Участие в ней могут принять учащиеся 7−9 классов, по одному участнику каждой параллели школы, и от 10 -11 — х классов — один ученик от школы. Общее число участников от школы должно составлять не более четырех человек.

Начнется олимпиада в 10.00. Регистрация участников — с 9.00.

Заявки принимаются до 17 апреля по электронным адресам: kachalina.iuliya@yandex.ru, simakovanat@mail.ru, nsalexseeva.mkrgo@yandex.ru

Подробную информацию можно получить по телефону — 8−909−321−84−74 (Качалина Юлия Сергеевна).