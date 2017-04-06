Пензе вернут статус самого зеленого города Поволжья

В Пензе появится больше скверов и зеленых зон. Об этом на совещании по благоустройству сообщил мэр Виктор Кувайцев.

«В нашу задачу входит восстановить как можно больше зеленых зон, в частности, скверов на территориях, освобожденных от объектов самовольной застройки. Уверен, это позволит нам возродить славу Пензы, как самого зеленого города в Поволжье», — отметил глава горадминистрации.

Кувайцев также напомнил, что забота о чистоте территорий и внешнем виде города — это задача муниципальной власти, но без поддержки трудовых коллективов, жителей эту задачу трудно решить.

О том, какая работа проводится по благоустройству, рассказал на совещании вице-мэр Юрий Ильин.

«Юрий Ильин отчитался о проделанной работе с начала месячника по благоустройству, назвав предприятия, которые активно принимает участие в месячнике, регулярно проводит санитарные пятницы, убирая прилегающие территории, а также и тех, кто пока к санитарной уборке не подключился. Он сделал особый акцент на необходимости участия жителей многоквартирных домов в муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год», — сообщили в пресс-службе мэрии.