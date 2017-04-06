В поездах и самолетах будут распространять буклеты о Пензе (видео)

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Красочные буклеты — для повышения туристической привлекательности. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева в Пензе приступили к проектированию специальных сборников, которые расскажут о регионе пассажирам в самолетах и поездах дальнего следования.

В Пензе приступили к проектированию специальных краеведческих сборников, которые будут рассказывать о достопримечательностях региона. Распространять их планируется в поездах и самолетах, сообщает телеканал «Экспресс».

Сейчас в городе создано два туристско-информационных центра — на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Правда, пока там размещена информация, в основном, рекламного характера и для гостей Пензы она, по сути, неинтересна. О городе из таких буклетов ничего не узнать.

В 2016-ом Пензу посетили более 200 тысяч гостей. Всего за год количество туристов выросло почти на треть. На борту авиалайнера летящий в Пензу пассажир проводит, в среднем, полтора часа. Специалисты подсчитали, что за это время, читая сборник о городе, можно хорошо подготовиться к его посещению.

«Там будет карта с достопримечательностями области, на которой будут расположены места расселения, места показа — зоопарк, парк аттракционов и так далее. Будут показаны достопримечательности природного характера — турбазы, места охоты и рыбалки. Красивую карту изготовят, я надеюсь, в ближайшее время, она тоже будет находиться внутри этого сборника», — рассказал начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

На ближайшее время запланирована фотосессия, на страницах сборника предполагают разместить красочные изображения весенней Пензы. Информационные краеведческие буклеты двухтысячным тиражом планируют выпустить до начала горячего туристского сезона. Кроме того, специалистам предстоит договориться с руководством авиакомпаний о размещении информационных новинок в самолетах.