Пензенцев призывают заниматься спортом, а не употреблять наркотики (видео)

« Сурский край — без наркотиков!». Прежде всего , она направлена на профилактику наркомании среди молодежи. Специалисты уверены , главное — дать понять подрастающему поколению , что в жизни есть масса других увлекательных занятий , к примеру , спортивная гимнастика. Первенство страны по этому виду спорта сейчас как раз принимает регион." data-title="Пензенцев призывают заниматься спортом, а не употреблять наркотики — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области продолжается акция «Сурский край — без наркотиков!». Прежде всего, она направлена на профилактику наркомании среди молодежи. Специалисты уверены, главное — дать понять подрастающему поколению, что в жизни есть масса других увлекательных занятий, к примеру, спортивная гимнастика. Первенство страны по этому виду спорта сейчас как раз принимает регион.

Наиль Гульмаяров и Олег Ступкин — фавориты первенства России по спортивной гимнастике, которое проходит в Пензе. За могучими плечами юных атлетов — уже десятки престижных турниров и годы упорных тренировок. Спорт стал для них главным увлечением в жизни, сообщает телеканал «Экспресс».

«Я пришел для укрепления здоровья, увлекся и начал этим заниматься профессионально. Почти все свое свободное время я отдаю спорту», — сказал кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Олег Ступкин.

Заветная мечта атлетов — участие в Олимпийских играх. Для них занятия спортом стали образом жизни, но есть и те, кто выбирает другой путь — в никуда. До 17 апреля в Пензенской области проходит акция «Сурский край — без наркотиков!». В ее рамках проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

«Главное — не упускать, создать интересы, и чтобы они могли доступно чем-то заниматься, чтобы, например, проводились соревнования, как у нас», — отметил президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

О фактах распространения, хранения и употребления наркотических средств жителей Пензы и области просят сообщать по круглосуточному телефону доверия: 523−523. Анонимность гарантируется.