В Пензе стартовала научно-практическая конференция для детей (видео)

« Старт в науку». Школьники из разных городов и районов региона презентовали свои проекты и разработки в секциях естественных и гуманитарных наук. В 2017 году конференция проходит уже в 19 раз , в ней примут участие более сотни юных интеллектуалов." data-title="В Пензе стартовала научно-практическая конференция для детей — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе открылась областная научно-практическая конференция «Старт в науку». Школьники из разных городов и районов региона презентовали свои проекты и разработки в секциях естественных и гуманитарных наук. В 2017 году конференция проходит уже в 19 раз, в ней примут участие более сотни юных интеллектуалов.

Любовь к физике у девятиклассника Александра Вдовина началась со знакомства с изобретением Николы Теслы. Принцип работы резонансного трансформатора привел его в восторг, поэтому школьник решил собрать собственную катушку. Именно ее Александр представил на научно-практической конференции «Старт в науку», сообщает телеканал «Экспресс».

«Она меня заинтересовал из-за своих различных эффектов, даже от лампочки накаливания можно продемонстрировать свечение дуг, которые образуются. Собирал около двух недель, самое сложное — это достать компоненты и намотать вторичную катушку из медной проволоки тонкой», — рассказал ученик 9 класса школы № 1 с. Русский Камешкир Александр Вдовин.

Секция физики, по традиции, стала самой зрелищной на конференции, а вот секция экологии в 2017 году — самой важной. Руслан Савин свое исследование посвятил птицам. Четвертый год школьник занимается в клубе юных орнитологов.

«Мы изучали структуру и обнаружили два новых для Пензенской области вида. Также мы выяснили, что 18 видов занесены в Красную книгу, 14 из них относятся к категории редких. Это важно, поскольку в данный момент очень много факторов, в том числе антропогенных, влияет на состояние экосистем, их частью является орнитофауна, то есть птицы», — сказал ученик 11 класса школы № 220 г. Заречный Руслан Савин.

Заявки на участие в конференции в 2017 году подавали более 300 школьников, но отбор прошли только 136. Работы эксперты оценивали по нескольким основным критериям.

«Актуальность, искусство изложения, возможность правильного конструирования проекта, то есть все те возможности, данные, которые дети получают в школе, когда их учат оформлять проекты, когда учат заниматься исследовательской деятельностью, ставить перед собой проблему и искать пути ее решения», — пояснила начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Конференция продлится два дня. Участников, которые займут призовые места, а также их научных руководителей ждут дипломы, грамоты и памятные подарки от министерства образования Пензенской области.