Необычный союз. Пензенских супругов связала любовь к игрушке

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Евгений и Татьяна Соловьевы — одни из немногих пензенских мастеров, которые занимаются изготовлением абашевской игрушки. Однако творческого тандема могло и не быть, если бы мужчина не поехал свататься к любимой в Сибирь.

ОТ АВТОРА: с Соловьевыми я познакомился на ярмарке «Аллея мастеров» во время празднования Масленицы. Я узнал, что супруги вместе уже больше тридцати лет, за это время стали чуть ли не единственными, кто в области делает абашевские игрушки. Меня заинтересовала их история, поэтому 24 марта я побывал в мастерской, где Соловьевы рассказали мне о своей семье и деле всей жизни.

Супруги работают в Пензенском региональном Союзе художников, что находится в самом центре Пензы. Когда я зашел в мастерскую, Евгений Валентинович как раз начал делать заготовку под очередную работу.

— Стараемся вложить частицу себя, но при этом сохранить традиции, — рассказал Евгений Соловьев. — У игрушки есть свои особенности изготовления. Ее делают из особой, более пластичной, глины, больше всего такой глины в селе Абашево. Делаем в основном свистульки в виде животных козлов, оленей, баранов. Их головы украшаем изогнутыми, иногда многоярусными рогами.

Беру в руки уже готовую фигурку и вижу, что она имеет удлиненное туловище с короткими, широко расставленными ногами и длинной изящной шеей. На маленькой, тщательно вылепленной головке выделяются глубоко процарапанные глаза. Есть и другие виды игрушек, притом каждая из них что-то значит. Этот промысел развит только в нашем регионе, и супруги Соловьевы занимаются им уже несколько десятилетий. Изначально Евгений и Татьяна и не думали связывать свой творческий путь с глиняной лепкой.

Евгений Валентинович родом из Сибири. Карьеру, как человека искусства, он начал в 1972 году, когда перевелся с электростанции в косторезную мастерскую при доме быта в городе Певек Чукотского автономного округа. Там мастер стал изготавливать сувениры из бивня мамонта и дерева.

— Эх, мы тогда не знали цену таким сувенирам и отдавали их за гроши, — объяснил мастер.

Спустя год Евгений решил заняться творчеством профессионально, поэтому он с Дальнего Востока переехал в Пензу, чтобы получить образование в местном художественном училище. Правда, удалось это сделать не сразу, экзамены он сдал лишь во второй раз.

— Я тоже поступила со второго раза. До этого я умела чертить, а в художественном училище надо уметь работать без линейки. Но я не отчаялась, подучилась в художественной школе, и уже на второй раз сдала. В училище я оказалась в одной группе с Женей. Но на тот момент мы общались просто как друзья, я видела, что ему нравлюсь, он даже пытался ухаживать, но взаимностью не отвечала. Так как во время учебы у меня были романтические отношения с другим, — вспомнила с улыбкой Татьяна Евгеньевна. — В училище все было: и плохое, и хорошее. Мне нравилось учиться, но все же тосковала по родному селу.

Сама она родом из маленького села под Пензой, в котором чуть больше, чем 20 домов.

— У нас не было ни света, ни дорог, а из развлечений: радио и патефон. В школу ходили за 5 километров от села, но мне нравилось. Кругом поля да леса, жизнь была свободная, — поделилась воспоминаниями о своем детстве Татьяна Соловьева.

— В летнее время село работало, а зимой все сидели по домам, занимаясь скотиной и хозяйством. Как сейчас помню, у нас были гуси, их весной отпускали, и они уходили на речку, а потом до осени их никто не видел. Они в поле покушают, а потом — опять к воде.

Но любимое село пришлось покинуть, его, как многие тогда деревни, объединили с другой, и там просто никого не осталось. Семья переехала в другое место, а затем перебрались и в Пензу.

У Татьяны многие родственники люди творческие. Тетя была художником, но состоялась больше как преподаватель — писала картины в основном для себя. Дедушка тоже рисовал, был известен на всю деревню. Таня, будучи девочкой, пока ее сверстницы играли в куклы, собирала корешки растений, делая коллекции.

Окончив пензенское училище имени К. А. Савицкого , Татьяна и Евгений разъехались. При Советском Союзе все студенты после выпуска должны были уехать отрабатывать по распределению. Евгений думал, что уедет на Дальний Восток, но перед дипломом у него были проблемы со здоровьем, ему пришлось остаться поближе, и его направили в Абашево. А Татьяну, наоборот, направили на фарфоровый завод под Иркутском. Ее молодой человек не поехал вслед за ней в Сибирь. Отношения пришлось закончить. Евгений Валентинович, узнав, что его любимая свободна, да еще и уехала в Сибирь, понял, что надо делать решительный шаг. Он приехал к Татьяне. Девушка оценила поступок своего одногруппника. В Иркутске они и сыграли свадьбу в 1979 году.

В том же году семья Соловьевых вернулась в Абашево. Здесь в 1980 году у супругов родилась дочь Елена. Там Евгений Валентинович проработал 2 года у Тимофея Никитича Зоткина, знаменитого мастера, семья Зоткиных известна тем, что из поколения в поколение делала абашевскую игрушку. Он набрался опыта, научился изготовлению игрушки и гончарному делу.

— Давно уж той мастерской нет, сейчас там музей. Вообще все, кто остался в Абашево, работают больше на продажу, чем на выставки, и считают нас своими конкурентами, — пояснил Евгений Валентинович. — Мы-то для искусства стараемся, а не ради денег. Работы для Татьяны в Абашево было мало, поэтому семья перебралась в Махалино Кузнецкого района, но и там найти пристанище не удалось, поэтому Соловьевы вернулись в Пензу.

— Родители уговорили! — поделилась собеседница. — У нас уже к тому времени была дочка, а потом и Игорь, сынок, родился. В городе Евгений Валентинович начал искать работу. Мастер работал в реставрации, восстанавливал различные памятники, церкви, музеи. В 1984 году он был разнорабочим на стройке, возводил пристрой к зданию Пензенского союза художников.

Закончив со строительством, устроился туда в творческую мастерскую. А в 1986 году к нему присоединилась Татьяна, до этого она точила сувениры из дерева на фабрике игрушек.

— Уж рад он или не рад, но работаем вместе уже 30 лет, — посмеялась Татьяна Евгеньевна. — Получается, любовь к игрушкам сделала из нас творческий союз. Со временем творцы не только повысили мастерство, но и прославились на всю страну. С выставками своих работ они объездили каждый уголок России — от Калининграда до Владивостока, от Краснодара до Мурманска.

— Почти сорок лет мы занимаемся этим промыслом. Есть у нас и подмастерья. Но сейчас прибавилось проблем в исполнении игрушки, — посетовал Евгений Николаевич. — Глины хорошей мало сейчас. Также надо иметь специальную муфельную печку (главной особенностью этой печи является наличие муфеля, защищающего обрабатываемый материал от контакта с топливом, в том числе газами. — Прим. авт), а это дорогое удовольствие. Многие мастера и студенты приносят обжигать работы к нам в печь. Да и преподавание лепки стало хуже. Для обучения нет условий, а вот желающих хоть отбавляй.

— Мы стремимся к тому, чтобы к игрушке снова возрос интерес, и она стала достоянием Пензенской области. Уверена, у нас это получится, — резюмировала Татьяна Соловьева.

Дмитрий ГУДИН, Пенза



Газета «Репортер. Пенза» от 4 апреля 2016 года «14 (689)