К жителю Бессоновского района в дом проник грабитель (видео)

Сотрудники полиции нашли одного из подозреваемых, им оказался 26-летний мужчина. Раннее он уже привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления, сообщает телеканал «Экспресс».
«По данному факту ОМВД России по Бессоновскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава по статье «Кража с проникновением в жилище». Наказание — до шести лет», — сообщила старший следователь следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Марина Авшарян.
Мотоблок отправили на товароведческую экспертизу, чтобы установить сумму принесенного ущерба. После нее имущество вернут владельцу.