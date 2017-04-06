Пензенцам предложили узнать о своих долгах (видео)

, штрафам ГИБДД , налогам и другим платежам жителям Пензы предложили судебные приставы. В здании вокзала станции « Пенза-1» сотрудники ведомства провели социальную акцию « Узнай о своих долгах»." data-title="Пензенцам предложили узнать о своих долгах — Пенза-пресс, рунет за день">

Проверить информацию о своих задолженностях по кредитам, штрафам ГИБДД, налогам и другим платежам жителям Пензы предложили судебные приставы. В здании вокзала станции «Пенза-1» сотрудники ведомства провели социальную акцию «Узнай о своих долгах».

Специалисты рассказали, как можно оперативно погасить задолженность. Такие акции судебные приставы проводят ежемесячно в местах большого скопления людей. В преддверии летнего сезона, говорят организаторы, мобильные пункты особенно актуальны. Приставы советуют жителям города своевременно платить по счетам, чтобы не возникало проблем, к примеру, при поездке в другую страну, сообщает телеканал «Экспресс».

«Граждане имеют возможность узнавать о своих долгах и погашать задолженности в целях исключения временного ограничения права на выезд за пределы РФ, также сейчас есть ограничения права на управление транспортным средством», — сообщила заместитель начальника отдела УФССП России по Пензенской области Татьяна Рева.