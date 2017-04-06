В Пензе готовы отключить отопление (видео)

Отопительный сезон в Пензе близится к завершению. Отключение централизованного отопления пока планируется на 17 апреля.

Дата не точная, все зависит от погоды. В соответствии с нормативами, решение о прекращении подачи тепла принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс восьми градусов в течение пяти дней, сообщает телеканал «Экспресс».

«Безусловно, все будет постепенно, это связано с проведением работ по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, по температурным испытаниям по отдельным ресурсоснабжающим организациям. Процесс займет гораздо меньше времени, чем подключение отопления», — сказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.