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В Пензе готовы отключить отопление (видео)

6 апреля в 19:46 204 просмотра

Отопительный сезон в Пензе близится к завершению. Отключение централизованного отопления пока планируется на 17 апреля.

Дата не точная, все зависит от погоды. В соответствии с нормативами, решение о прекращении подачи тепла принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс восьми градусов в течение пяти дней, сообщает телеканал «Экспресс».

«Безусловно, все будет постепенно, это связано с проведением работ по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, по температурным испытаниям по отдельным ресурсоснабжающим организациям. Процесс займет гораздо меньше времени, чем подключение отопления», — сказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

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