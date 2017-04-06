В пензенском «Зените» обновился состав команды (видео)

« Зенит» шагает в весеннюю часть национального первенства по футболу в обновленном составе. В межсезонье команду покинули восемь человек и столько же новичков пополнили ряды клуба. Об этом и не только представители команды говорили 6 апреля на первой в этом году официальной пресс-конференции." data-title="В пензенском «Зените» обновился состав команды — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский «Зенит» шагает в весеннюю часть национального первенства по футболу в обновленном составе. В межсезонье команду покинули восемь человек и столько же новичков пополнили ряды клуба. Об этом и не только представители команды говорили 6 апреля на первой в этом году официальной пресс-конференции.

Весеннюю часть сезона пензенский «Зенит» встречает в обновленном составе. В межсезонье клуб пополнили восемь новичков, двое из которых выступали за команды российской Премьер-лиги. Защитник Антон Белов перешел из «Анжи», полузащитник Николай Кирица — из самарских «Крыльев Советов».

«Наша команда во втором дивизионе — одна из самых молодых. На этих ребят мы возлагаем большие надежды», — отметил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Олег Кулагин.

В межсезонье у «Зенита» сменился и наставник. Клуб возглавил 49-летний специалист Игорь Пывин. До этого на протяжении восьми сезонов он тренировал «Локомотив» из Лисок. Его экс-команда, конечно, звезд с неба не хватала, однако и аутсайдером во втором дивизионе зоны «Центр» никогда не считалась.

На концовку сезона у «Зенита» нет конкретной задачи. Со слов Игоря Пывина, сейчас главное — сколотить боеспособный коллектив.

«Есть группы игроков, которые, считаю, могут выходить в стартовом составе команды. А есть группа игроков, которым нужно время не просто на адаптацию, а для прибавления мастерства. Это дело наживное, и сразу оно никогда не появляется», — сказал Игорь Пывин.

Футбольную весну «Зенит» встретит 9 апреля в Москве, где ему предстоит бороться с местным «Торпедо». В матче первого круга команды не выявили сильнейшего — 1:1. Первую домашнюю встречу в 2017 году пензенская дружина проведет 16 апреля на стадионе «Первомайский». «Сине-бело-зеленые» попробует обыграть одного из лидеров чемпионата — белгородский «Энергомаш», сообщает телеканал «Экспресс».