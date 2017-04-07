Православные пензенцы отмечают Благовещение

В этот день во всех храмах региона проходят праздничные богослужения.

Благовещение — один из самых почитаемых у христиан праздников. Это память о дне, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о том, что ей суждено стать матерью Спасителя. Символом праздника является белая лилия, которая символизирует чистоту и непорочность Богородицы.

В народе с Благовещением связан целый ряд примет и обычаев. Говорят, что в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет» — всякая работа считается грехом.

На Благовещение принято выпускать на свободу птиц, в частности, голубей. Согласно легенде, они должны донести весть о наших добрых делах ангелам-хранителям, которые вознаградят и облагодетельствуют человека. Однако, по мнению священнослужителей, это должны быть специальные голуби, которых привозят в храмы. Нельзя покупать птиц с рук — у браконьеров.

В этот день нельзя шить, плести или вязать. Также считается, что в этот праздник нельзя надевать обновки.