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В России законопроекты начнут писать роботы

7 апреля в 09:08 232 просмотра
«умная экономика», которая обсуждает способы улучшения работы с документами. Цель работы группы — digital-реформа правительства.

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Минэкономразвития России создало рабочую группу «умная экономика», которая обсуждает способы улучшения работы с документами. Цель работы группы — digital-реформа правительства.

Правительство рассматривает ряд решений, пишут «Известия». Одно из них — перевод межведомственного документооборота на блокчейн или систему удаленного обмена информацией. Другая инициатива предполагает введение технологии машинного обучения, подкласса искусственного интеллекта, способного обучаться в рамках заданных параметров.

Кроме этого, может быть реализован алгоритм по работе с документами, подразумевающий, что первые варианты законопроектов будут разрабатываться искусственным интеллектом.

«Задаются параметры закона, а дальше техника в собственном режиме готовит его драфт. Дальше с этим драфтом уже начинают работать специалисты», — пояснил директор Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Южаков.

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