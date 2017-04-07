« умная экономика», которая обсуждает способы улучшения работы с документами. Цель работы группы — digital-реформа правительства." data-title="В России законопроекты начнут писать роботы — Пенза-пресс, рунет за день">

Правительство рассматривает ряд решений, пишут «Известия». Одно из них — перевод межведомственного документооборота на блокчейн или систему удаленного обмена информацией. Другая инициатива предполагает введение технологии машинного обучения, подкласса искусственного интеллекта, способного обучаться в рамках заданных параметров.

Кроме этого, может быть реализован алгоритм по работе с документами, подразумевающий, что первые варианты законопроектов будут разрабатываться искусственным интеллектом.

«Задаются параметры закона, а дальше техника в собственном режиме готовит его драфт. Дальше с этим драфтом уже начинают работать специалисты», — пояснил директор Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Южаков.