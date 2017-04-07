Ягов проверил соцсферу Колышлейского района

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Делегация правительства Пензенской области, которую возглавил зампред Олег Ягов, посетила с рабочим визитом Колышлейский район и ознакомилась с работой объектов социальной сферы.

Первым пунктом маршрута стал клуб села Телегино, сообщает пресс-центр облправительства. В 2016 году в нем сделали капитальный ремонт крыши, затратив более 600 тысяч рублей. В этом году планируется заменить оконные рамы и произвести косметический ремонт внутри здания.

Олег Ягов обратил внимание на неудовлетворительное состояние кресел в актовом зале и отметил, что помимо ремонта здания, необходимо закладывать деньги также на оборудование клуба и пополнение библиотечного фонда.

В рамках деловой поездки члены правительства также побывали в филиале Сердобского многопрофильного техникума, в нем функционируют три учебные группы по профессиям «тракторист» и «повар-кондитер», хотя сам техникум может вмещать более пятисот обучающихся.

Олег Ягов порекомендовал руководству техникума больше внимания уделять расширению перечня предлагаемых услуг, в частности, рассмотреть вариант обучения студентов по новым специальностям на коммерческой основе.

Также делегация побывала в комплексном центре социального обслуживания населения, средней общеобразовательной школе № 1, Центральном районном доме культуры, посетила краеведческий музей.

«В ходе заседания, на которое были приглашены руководители и представители всех социальных служб и ведомств, Олег Ягов положительно охарактеризовал работу социальной сферы Колышлейского района, а также дал ряд рекомендаций по улучшению организации работы в сфере образования, культуры, туризма, профилактики правонарушений несовершеннолетних и участию района в целевых федеральных и региональных программах», — отметили в пресс-центре.