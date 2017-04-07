Удары США по Сирии подтолкнули цены на нефть вверх

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Мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 1,68% - до $52,57 за баррель. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне поднялись на 1,48% - до $55,70 за баррель, пишет «Газета.ру».

По данным экспертов, рост происходит на фоне ударов США по Сирии.

«Геополитика часто становится крупной движущей силой на нефтяных рыках. Удар США по режиму, поддерживаемому россиянами, причем в стране, где активно действуют иранцы, которые также поддерживают режим, потенциально способен вызвать дальнейшие политические потрясения», — считает аналитик компании AxiTrader Грег Маккенна.