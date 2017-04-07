На праймериз 28 мая «Единая Россия» откроет 2017 участков

Для того чтобы поддержать того или иного участника предварительного голосования, по итогам которого будут сформированы списки кандидатов «Единой России» на выборах в региональные парламенты и выборы депутатов административных центров, 28 мая необходимо прийти на свой счетный участок. Узнать, где он расположен, можно будет на сайте pg.er.ru — такая функция станет доступной в конце апреля.

«На данный момент организована работа 2017 счетных участков предварительного голосования. Формирование счетного участка — это процесс, предполагающий несколько этапов и направлений работы — в первую очередь определение мест голосования и формирование счетных комиссий. После принятия сегодня решения об образовании счетных участков регионы приступят к формированию составов комиссий», — рассказал секретарь генерального совета Партии Сергей Неверов.

Он также отметил, что процедура предварительного голосования подошла к «экватору»: 26 февраля был начат прием заявлений, в эти выходные (8−9 апреля) стартуют дебаты.

«Хочу отметить, что интерес к процедуре высок. Всего заявления подали более 1500 человек (из них на участие в выборах депутатов ЗС подали заявления более 700 человек на 309 замещаемых мандатов, депутатов АЦ — 750 заявлений на 329 замещаемых мандатов). Среди них очень много беспартийных, людей самых разных профессий», — добавил Неверов.

В Пензенской области для проведения предварительного голосования сформирован 221 счетный участок.

«Это 20% от общего количества всех избирательных участков, которые формируются в регионе в день голосования на выборах различных уровней. Помещения для голосования, как и всегда, будут располагаться в привычных для избирателей местах — там, где обычно располагаются избирательные комиссии. Все помещения для проведения предварительного голосования будут арендоваться Партией в соответствии с требованиями законодательства на возмездной основе», — отметил секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.