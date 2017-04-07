Поставщики обвинили торговые сети в двукратной накрутке цен

По новым договорам, которые привели в соответствие с законом «О торговле», поставщики отдают товар со скидкой до 30%, однако снижения цен на полках магазинов не произошло. Согласно данным мониторинга, проведенного «Опорой России», торговые наценки многих ритейлеров увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом.

«По информации поставщиков, если в 2016 году средний размер торговой наценки в федеральных торговых сетях варьировался в диапазоне от 25 до 40%, то в 2017 году размер торговой наценки составляет 50−70%", — говорится в отчете о мониторинге.

Однако ритейлеры объясняют, что эта ситуация — следствие не роста наценок, а запрета брать с поставщиков плату за дополнительные услуги.