На службу в храм Благовещения пришли десятки пензенцев

В храме собралось очень много прихожан, сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс», присутствующий на богослужении. Как отмечают прихожане, в этом году на службу пришло больше людей, чем обычно.

После богослужения владыка Серафим выпустил голубей. Эта традиция символизирует стремление человеческой души избавиться от греха и соединиться с небом.

Благовещение — один из самых почитаемых у христиан праздников. Это память о дне, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о том, что ей суждено стать матерью Спасителя.