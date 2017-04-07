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На службу в храм Благовещения пришли десятки пензенцев

7 апреля в 10:11 242 просмотра

В пензенском храме Благовещения Пресвятой Богородицы прошло праздничное богослужение. Службу провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В храме собралось очень много прихожан, сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс», присутствующий на богослужении. Как отмечают прихожане, в этом году на службу пришло больше людей, чем обычно.

После богослужения владыка Серафим выпустил голубей. Эта традиция символизирует стремление человеческой души избавиться от греха и соединиться с небом.

Благовещение — один из самых почитаемых у христиан праздников. Это память о дне, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о том, что ей суждено стать матерью Спасителя.

Фотография: Фото Анны Балашовой
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