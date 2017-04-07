« Единой России», на котором был рассмотрен вопрос о работе платформ партии." data-title="Президиум генсовета «Единой России» утвердил новых председателей платформ — Пенза-пресс, рунет за день">

В Москве прошло заседание президиума генерального совета «Единой России», на котором был рассмотрен вопрос о работе платформ партии.

Как заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, руководство платформой будет осуществлять председатель: тем самым не размывается персональная ответственность, а действует принцип «один человек — одна должность».

«Назначенные люди пользуются признанным авторитетом в своих областях: Дмитрий Саблин (Патриотическая платформа) как лидер одной из патриотических организаций, Валерий Рязанский (Социальная) — опытный и авторитетный законодатель в сфере социальной политики, Андрей Клишас (Либеральная) — авторитетный специалист в области общественно-политического устройства. Исключение составляет платформа по защите предпринимательской инициативы: она узкоотраслевая, аккумулирующая вокруг себя представителей бизнес-сообществ, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса. Поэтому решено оставить трех сопредседателей», — сообщил Ревенко.

Сопредседателями стали Евгений Демин — известный и успешный предприниматель, Марина Блудян — представитель НКО, развивающая предпринимательство, Татьяна Алексеева — представитель депутатского корпуса.

«Есть запрос общества на расширение диалога, и платформы как раз являются партийным инструментом для его активизации. Это дискуссионные площадки, которые предоставляет партия, но на которые мы будем приглашать представителей самых разных взглядов: лидеров общественного мнения, представителей НКО, экспертов — для обсуждения острых и наиболее важных вопросов повестки дня», — добавил Ревенко.

Секретарь генерального совета партии Сергей Неверов напомнил, что на XVI Съезде председатель партии Дмитрий Медведев поставил задачу продолжить деятельность внутрипартийных платформ и усилить их активность. Решением президиума генсовета «Единой России» были внесены изменения и дополнения в положение о внутрипартийных платформах.

Результатом заседаний платформ станет резолюция, направляемая на рассмотрение президиума генерального совета партии. Также создается единый аппарат по обеспечению деятельности платформ для их общей координации.