Посольство РФ в Сирии выясняет данные о погибших соотечественниках

Посольство России в Сирии не располагает данными о жертвах среди россиян в результате удара США по авиабазе Шайрат.

Информация о жертвах выясняется, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. По мнению американских властей, с него были совершены химатаки в провинции Идлиб.