Информация о жертвах выясняется, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».
США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. По мнению американских властей, с него были совершены химатаки в провинции Идлиб.
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Посольство РФ в Сирии выясняет данные о погибших соотечественниках
7 апреля в 10:59 118 просмотров
Посольство России в Сирии не располагает данными о жертвах среди россиян в результате удара США по авиабазе Шайрат.
Информация о жертвах выясняется, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».
США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. По мнению американских властей, с него были совершены химатаки в провинции Идлиб.