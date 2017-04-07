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Посольство РФ в Сирии выясняет данные о погибших соотечественниках

7 апреля в 10:59 118 просмотров

Посольство России в Сирии не располагает данными о жертвах среди россиян в результате удара США по авиабазе Шайрат.

Информация о жертвах выясняется, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. По мнению американских властей, с него были совершены химатаки в провинции Идлиб.

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