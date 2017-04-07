На службу в храм Благовещения пришли десятки пензенцев
Православные пензенцы отмечают Благовещение
Необычный союз. Пензенских супругов связала любовь к игрушке
Пензенцам предложили узнать о своих долгах
Благодаря проекту «Генеральная уборка» в Пензе убрали шесть свалок
В Пензе готовы отключить отопление
Пензенцев призывают заниматься спортом, а не употреблять наркотики
В поездах и самолетах будут распространять буклеты о Пензе
Пензе вернут статус самого зеленого города Поволжья
В Пензе прошел губернаторский бал
все новости

Малосердобинцы рассказали о своих проблемах прокурору и омбудсмену

7 апреля в 11:06 98 просмотров

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова в рамках рабочего визита в Малосердобинский район провела совместно с прокуратурой прием граждан и посетила филиал Колышлейской районной больницы.

По данным пресс-центра облправительства, вопросы жителей района касались неисполнения судебного решения, начисления земельного налога, представления жилья, взыскания денежных средств, оформления наследства, кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации права собственности квартиры.

Елена Рогова дала всем обратившимся рекомендации и взяла один вопрос на контроль.

Также омбудсмен проинспектировала малосердобинский филиал Колышлейской районной больницы.

«В беседе с пациентами жалоб на качество медицинской помощи не поступило. Здание больницы требует ремонта. По результатам посещения руководству учреждения даны соответствующие рекомендации», — отметили в пресс-центре.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/7/10475695
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics