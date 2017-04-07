В Пензе правоохранители не препятствовали продаже птиц на Благовещение

Журналисты посетили шесть храмов Пензы, из них пернатыми торговали на территории трех: рядом с Митрофановской церковью (ул. Водопьянова, 18), храмом святых первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. Рахманинова, 18) и Успенским кафедральным собором (ул. Захарова, 6).

В продаже были щеглы, овсянки, воробьи и синицы, стоимость варьировалась от 100 до 150 рублей. Торговлю пернатыми вели с самого утра, купить их можно было вплоть до окончания службы в храмах.

Пензенцы охотно приобретали птиц. В ходе беседы с продавцами корреспонденты выяснили, что не все имеют разрешение на отлов животных.

Напомним, мода покупать птиц у браконьеров на Благовещение и отпускать их в небо в Пензе распространилась недавно. Один из местных жителей выступил против этого, отметив, что из-за беспечности людей происходит массовая гибель пернатых.

«Дикие птицы, непривычные к неволе, долгое время находятся в условиях стресса, без надлежащего кормления и воды. Они давят друг друга и калечатся. Редким видам торговцы подрезают крылья и хвосты, чтобы продавать их по несколько раз! Лесные птицы, которых незаконно отлавливают и продают, не смогут вернуться в естественную среду! Каждый год после праздника птицы умирают возле церквей, на асфальте, под колесами машин, ослабленные и голодные», — пояснил активист.

В УМВД России по Пензенской области, комментируя ситуацию, сообщили о том, что 7 апреля возле храмов будет организовано дежурство сотрудников полиции, однако в назначенный срок ни у одной из шести церквей корреспонденты ТРК правоохранителей так и не увидели.

Традиция выпускать птиц в небо на Благовещение Пресвятой Богородицы связана с верой в то, что они станут ходатаями за человека перед Богом. В этот день в храмах действительно принято выпускать птиц, однако речь идет о специально обученных голубях, которые после этого смогут самостоятельно вернуться на голубятню.

Выпуск диких птиц, приобретенных у браконьеров, священнослужителями не поддерживается. В частности, накануне пензенский протоиерей Павел Матюшечкин в интервью информагентству подчеркнул, что продажа птиц на Благовещение не имеет никакого отношения к церкви.