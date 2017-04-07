( ЗАО НЗСС), входящий в стекольный кластер Пензенской области , получил гигиенический сертификат международного образца на посуду." data-title="Продукцию никольского стекольного завода оценили в Германии — Пенза-пресс, рунет за день">

«Немецкая компания Intertek Consumer Goods GmbH после прохождения необходимых испытаний выдала никольскому предприятию сертификат. Это немаловажно, так как доля экспорта завода составляет более 20%", — сообщили в региональном минпроме.

По данным пресс-центра облправительства, исследования доказали абсолютную гигиеническую безопасность посуды из Никольска.

Никольский стекольный кластер организован в 2012 году — это группа предприятий, поставщиков сырья и оборудования, научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере стекольного производства. Несколько лет назад Никольский завод выпускал больше плафонов для люстр и светильников, а сейчас значительную долю производства занимает выпуск столовой посуды из стекла.