Продукцию никольского стекольного завода оценили в Германии

«Немецкая компания Intertek Consumer Goods GmbH после прохождения необходимых испытаний выдала никольскому предприятию сертификат. Это немаловажно, так как доля экспорта завода составляет более 20%", — сообщили в региональном минпроме.
По данным пресс-центра облправительства, исследования доказали абсолютную гигиеническую безопасность посуды из Никольска.
Никольский стекольный кластер организован в 2012 году — это группа предприятий, поставщиков сырья и оборудования, научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере стекольного производства. Несколько лет назад Никольский завод выпускал больше плафонов для люстр и светильников, а сейчас значительную долю производства занимает выпуск столовой посуды из стекла.