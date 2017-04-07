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Продукцию никольского стекольного завода оценили в Германии

7 апреля в 14:22 514 просмотров
(ЗАО НЗСС), входящий в стекольный кластер Пензенской области, получил гигиенический сертификат международного образца на посуду.

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Никольский завод светотехнического стекла (ЗАО НЗСС), входящий в стекольный кластер Пензенской области, получил гигиенический сертификат международного образца на посуду.

«Немецкая компания Intertek Consumer Goods GmbH после прохождения необходимых испытаний выдала никольскому предприятию сертификат. Это немаловажно, так как доля экспорта завода составляет более 20%", — сообщили в региональном минпроме.

По данным пресс-центра облправительства, исследования доказали абсолютную гигиеническую безопасность посуды из Никольска.

Никольский стекольный кластер организован в 2012 году — это группа предприятий, поставщиков сырья и оборудования, научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере стекольного производства. Несколько лет назад Никольский завод выпускал больше плафонов для люстр и светильников, а сейчас значительную долю производства занимает выпуск столовой посуды из стекла.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/7/13410427
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