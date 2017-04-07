На пензенском предприятии наладят производство токарной станины

В осмотре цехов предприятия и дискуссии на тему развития промышленной отрасли приняли участие представители региональных отделений всероссийских политических партий. Как сообщает пресс-центр облправительства, посещение производства совместили с выездным заседанием координационного совета при губернаторе по вопросам деятельности политических партий.

С 2015 года в рамках программы импортозамещения вышеназванная компания приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию собственного сборочного производства металлообрабатывающего оборудования, соответствующего современным стандартам качества. В августе позапрошлого года состоялось открытие первого цеха, в 2016 году начато строительство второго цеха. Завершение проекта намечено на 2018 год. Развитие производства позволит значительно увеличить количество рабочих мест, подготовить станкостроительный завод к выпуску собственной оригинальной продукции по мере ее разработки, сообщил генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

«Первый квартал текущего года мы закончили с показателем на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это позволяет нам надеяться, что и производство, и объем продаж предприятия будут увеличиваться», — отметил он.

«Надо более широко вовлекать в процесс производства комплектующих для вашего предприятия местных промышленников. Все, что можно производить у нас, надо изготавливать в пределах региона», — призвал Иван Белозерцев.

Руководитель компании согласился с этим мнением и пояснил, что, действительно, на сегодняшний день для предприятия существует проблема соблюдения сроков поставок комплектующих.

«Мы уже вовлекаем в кооперацию многие пензенские предприятия, которые выпускают детали, необходимые для сборки наших станков», — пояснил Олег Кочетков.

Компания производит токарные станки, востребованные как на российском, так и на зарубежном рынке. Например, два станка уже отправлены на экспорт в Германию, которая, к слову, является одним из мировых лидеров станкостроения. В данный момент «СтанкоМашСтрой» ориентирован на производство 300 единиц в год. При потребности на отечественном рынке порядка полутора тысяч станков в год, около 20 процентов будет производиться на Пензенской земле, отметили в пресс-центре облправительства.

Также гендиректор заявил о том, что компания готова запустить в производство собственную разработку основы станка. В настоящее время аналогов в России не выпускается.

«Создание пензенской модели токарной станины откроет новый этап в развитии отечественной станкостроительной отрасли. Мы видим, что задача импортозамещения на данном предприятии выполняется, уже сегодня сделан первый серьезный шаг к возрождению станкостроения в регионе. Идет сборка востребованных станков, в составе которых доля российского продукта подходит к 50% процентам», — отметил губернатор.

В 2017 году по инициативе губернатора в областном бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей на оказание финансовой помощи местным промышленникам. Их направят предприятиям, осуществляющим обновление производственных фондов. В ходе заседания Иван Белозерцев подчеркнул готовность и в дальнейшем содействовать развитию промышленного комплекса на территории региона.

Также в рамках визита Иван Белозерцев посетил реконструированный сквер и памятник токарю, установленный на улице Германа Титова по инициативе руководства «СтанкоМашСтрой» в 2016 году.