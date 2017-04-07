В частности, специалисты отслеживают стоимость мяса говядины, свинины, баранины (кроме бескостного мяса), кур, рыбы, сливочного и подсолнечного масла, питьевого молока, куриных яиц, сахара, соли, черного байхового чая, пшеничной муки, ржаного хлеба, ржано-пшеничных и булочных изделий, риса, пшена, гречневой крупы, вермишели, картофеля, капусты, репчатого лука, моркови и яблок.

В результате мониторинга по результатам недели отмечено, что социально значимые товары представлены в широком ассортименте. Их реализация с наценкой от 5 до 20,5% производилась на следующие продукты: хлеб ржаной, ржано-пшеничный (750 гр.) — от 27,90 руб. до 29,20 руб.; батон «Нарезной» (400 гр.) — от 23,60 до 25,30 руб.; молоко пастеризованное 1,5% жирности за 1 л. — от 26,40 до 41,00 руб; творог нежирный 200 гр. — от 48,50 до 52,00 руб.; кефир нежирный 500 гр. — от 21,50 до 27,20 руб.; яйцо столовое С-2 за десяток — от 39,90 до 45,93 руб.; сахар-песок за 1 кг — от 35,50 до 37,93 руб.; макаронные изделия за 1кг — от 23,10 до 40,00 руб.; картофель за 1 кг — от 15,90 до 18,20 руб.; морковь за 1 кг — от 14,50 до 20,00 руб.; капуста белокочанная свежая за 1 кг — от 10,90 до 13,90 руб.; лук-репка за 1кг — от 17,90 до 21,30 руб.; яблоки за 1кг — от 52,50 до 65,90 руб.; мясо птицы за 1кг — от 103,90 до 114,00 руб. и другой ассортимент.

«В торговых предприятиях, в том числе — и сетевых магазинах подписавших Соглашение (Меморандум), применяемая фиксированная торговая наценка (до 5%) на социально значимый ассортимент товаров выдерживалась. В настоящее время реализация социально ассортимента с применением фиксированной торговой наценки производится в 180 объектах торговли», — пояснили в пресс-службе мэрии.

По состоянию на 3 апреля в магазинах Пензенской области в сравнении с другими регионами ПФО зафиксированы минимальные цены на соль поваренную пищевую, сахар-песок, молоко стерилизованное 2,5−3,2% жирности, яйца куриные, капусту белокочанную свежую. Максимальных цен зафиксировано не было, отметили в мэрии Пензы.