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Пензенец просит установить светофор в Запрудном

7 апреля в 15:07 276 просмотров
Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал пензенец.

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В Запрудном после открытия МРЭО ГИБДД стало невозможно перейти дорогу. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал пензенец.

«На проспекте Строителей, у торгового центра «Весна» — очень оживленное движение, а с открытием МРЭО ГИБДД перейти проезжую часть стало еще сложнее», — пожаловался мужчина.

Горожанин просит рассмотреть возможность установки на этом участке светофоров.

Это не первое подобное обращение. Весной 2016 года пензячка просила отрегулировать движение транспорта на этом участке, так как там часто переходят дорогу дети. Однако тогда в мэрии ответили, что интенсивность движения не соответствует требованиям для установки светофора. Возможно, с открытием МРЭО ситуация изменилась.

Информагентство направило официальный запрос.

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