Пензенцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы»

«Ночь пожирателей рекламы» — это шоу, формат которого состоит из показа лучших рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах. Коллекция собирается более 40 лет и ежегодно пополняется на 20 000 лучших рекламных видео со всего мира. Сейчас синематека уже включает в себя более 1 000 000 роликов и признана достоянием Французской Республики.

Уникальность проекта в том, что ролики показывают на экранах больших кинотеатров в течение ночи (три блока по 1,5 часа) не в качестве рекламы, а как произведения искусства.

Пенза станет вторым в России городом, в котором пройдет «Ночь пожирателей рекламы-2017», первый показ состоится в Москве 21 апреля.

С 22.00 все купившие билет смогут посетить дегустации, фотозоны и активности в формате шоу, промо-площадки от партнеров проекта, а уже с 23.00 гостей ждет 4,5 часовой марафон лучших рекламных роликов со всего мира. На показе зрители узнают, как чистящее средство можно связать с хореографией, увидят рекламу по-китайски и колоритную рекламу из Индии, а также многое из того, что нельзя передать словами.

«Ночь — это не только и не столько показ роликов, это культурное и масштабное событие. Войдя в фойе кинотеатра или концертного зала, где проходят «Ночи», гости-зрители сразу же попадают внутрь многопланового шоу, где каждый может выбрать что-то на свой вкус. Можно поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться на фоне броского плаката, посмотреть дефиле, полюбоваться мапинг-шоу, получить сувениры от спонсоров и партнёров проекта. Именно для того, чтобы гости «Ночи» успели осознать происходящее вокруг, они приходят за полтора-два часа до непосредственного показа», — отмечает создатель коллекции Жан Мари Бурсико.