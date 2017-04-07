Пензенец пытался передать заключенному телефон через сотрудника колонии

Установлено, что в январе 2017 года в Пензе знакомый осужденного по его просьбе попытался передать сотруднику исправительной колонии № 5 взятку в размере 10 тысяч рублей за то, чтобы тот пронес на ее территорию сотовый телефон и зарядное устройство.
«Поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему указанной просьбы поставил в известность сотрудников УФСБ России по Пензенской области, указанная операция проводилась уже под их контролем», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Суд назначил мужчине наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.