Пензенец пытался передать заключенному телефон через сотрудника колонии

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В Пензе 37-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, признали виновным в мелком взяточничестве.

Установлено, что в январе 2017 года в Пензе знакомый осужденного по его просьбе попытался передать сотруднику исправительной колонии № 5 взятку в размере 10 тысяч рублей за то, чтобы тот пронес на ее территорию сотовый телефон и зарядное устройство.

«Поскольку сотрудник колонии сразу после поступления к нему указанной просьбы поставил в известность сотрудников УФСБ России по Пензенской области, указанная операция проводилась уже под их контролем», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.