Спасатели сняли двоих рыбаков со льдины на Сурском водохранилище

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7 апреля около 13.00 в региональное ГУ МЧС поступило сообщение о том, что два пензенских рыбака не могут вернуться на берег Сурского водохранилища.

«К ним на помощь прибыли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и спасатели пензенского пожарно-спасательного центра. При помощи лодки они спасли любителей подледного лова от неминуемой гибели», — отметили в пресс-службе управления.

С каждой минутой лед все больше отходит от берега в связи с тем, что Сурский гидроузел набирает всю поступающую в водохранилище воду. Утром рыбаки спокойно вышли на лед, однако вернуться на сушу уже не смогли.

«Весенний лед непредсказуем, провалы возможны даже в тех местах, где, казалось бы, лед еще толстый. Весеннее солнце сделало его хрупким и непрочным. Воздержитесь от выхода на водные объекты до полной очистки их ото льда. Берегите себя и своих близких», — обращаются спасатели к рыбакам.



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