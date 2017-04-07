Назаконная плотина на Хопре угрожает краснокнижной миноге

Об этом стало известно 7 апреля на заседании общественного совета регионального СУ СКР в рамках обсуждения межведомственного взаимодействия по выявлению экопреступлений.
Как сообщила зампред пензенского отделения РГО Ольга Ильина, плотина располагается на реке Хопер, ее обнаружили в ходе рейда активисты. Оказалось, что строение возведено в конце 90-х.
«Плотина нарушает биологическое равновесие водоема: образовался застой воды по течению, река заболачивается, гибнут микроорганизмы», — отметила Ольга Ильина.
Кроме того, незаконное сооружение вредит украинской миноге, занесенной в Красную книгу.
Однако это не единственная проблема в экологической обстановке региона: в реках области отмечается повышенное содержание загрязняющих веществ. Например, в селе Парижская комунна нет очистительных сооружений, поэтому местный пруд попросту умирает, отметила Ольга Ильина.
Крмое того, атмосфера загрязнена выбросами автомобильного транспорта, промышленных предприятий, это влияет и на состояние почвы, с каждым годом ее качество ухудшается.
Активисты призывают обратить на эти проблемы пристальное внимание.