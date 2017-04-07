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Савин рекомендовал центру медпрофилактики проводить мастер-классы

7 апреля в 16:22 208 просмотров
, городскими и районными администрациями.

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Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин порекомендовал региональному центру медицинской профилактики активнее взаимодействовать с органами власти, городскими и районными администрациями.

Также, отмечает пресс-центр облправительства, специалисты центра должны привлекаться к пропагандистской, информационной деятельности, проведению различных мероприятий с жителями региона по формированию здорового образа жизни.

«Нужно выезжать в города и районы Пензенской области, проводить мастер-классы, привлекать специалистов. Министерства и ведомства, которые курируют ту или иную сферу, должны обеспечить вам привлечение грамотных, активных специалистов.

Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни должна проводиться комплексно. Вы являетесь тем органом при министерстве здравоохранения, который организует работу по профилактике по всей Пензенской области. Необходимо четко наладить работу кабинетов профилактики с органами власти, с сельскими администрациями, на уровне ФАПов, амбулаторий, привлекать работников других отраслей, задействовать школу, библиотечно-досуговый центр как объекты физкультуры.

Должны быть реализованы дорожные карты по взаимодействию центра медицинской профилактики со всеми министерствами, ведомствами и муниципалитетами Пензенской области», — отметил вице-губернатор, проводя межведомственное заседание по демографии.

Он отметил, что правительство региона готово оказать центру медицинской профилактики всю необходимую помощь.

О работе Пензенского областного центра медицинской профилактики рассказала главный врач центра Татьяна Батракова. Участники совещания также заслушали представителей двух районов с отстающими демографическими показателями — Малосердобинского и Тамалинского. Кроме того, члены комиссии обсудили качество лекарственных средств в аптеках, сообщает пресс-центр облправительства.

Центр медицинской профилактики организован в сентябре 2014 года. В его структуре — кабинеты и отделения медицинской профилактики, центры здоровья в Пензе и Кузнецке.

Центр наладил межведомственное взаимодействие с министерствами образования, физической культуры и спорта, муниципальными образованиями, религиозными и общественными организациями. Было проведено 251 совместное межведомственное мероприятие. Разработаны методические рекомендации, которые медицинские работники используют для работы со второй и третьей группами здоровья (пациенты с высокими факторами риска).

В 2016 году была разработана дорожная карта, направленная на профилактику формирования зависимости от наркотических и психоактивных средств. Создан видеофильм «Скажи табаку «нет». Выпущено более 117 тысяч экземпляров 75 наименований печатной продукции. Проводятся акции в школах, социологические исследования. Специалисты центра организовали горячую линию 45−42−62 для тех, кто хочет бросить курить.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/04/7/15343252
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