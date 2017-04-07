По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,4369 до 56,9201 руб., курс евро — с 60,0827 руб. до 60,5687 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,5620 руб.
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Евро подорожал на 50 копеек к выходным
7 апреля в 17:06 150 просмотров
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 8 апреля.
По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,4369 до 56,9201 руб., курс евро — с 60,0827 руб. до 60,5687 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,5620 руб.