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Евро подорожал на 50 копеек к выходным

7 апреля в 17:06 150 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 8 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,4369 до 56,9201 руб., курс евро — с 60,0827 руб. до 60,5687 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,5620 руб.

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