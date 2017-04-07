Фото новой остановки опубликовал в группе «Пенза live» пользователь под ником Игорь Иванов.
«Что за убожество начали устанавливать на смену старым остановкам? Остановка около «Электроприбора», — написал он.
«Видимо, решили освоить то, что осталось от древних заказов», — пошутил подписчик Андрей Шулепин.
«Изначально думал, что остановочные павильоны будут такими же, как и на Памятнике Победы, но когда сегодня увидел треш, почему-то не стало неожиданностью, чем дальше от центра, тем интереснее», — отметил пользователь Серега Силуянов.
Некоторые нашли сходство таких павильонов с дачными, которые стоят на трассе.
Однако нашлись и те, кому новые остановки пришлись по душе.
«Гораздо лучше нынешних», — написал пользователь Вещий Олег.
Также пензенцы считают, что такие остановки долговечнее, потому что «стеклянные долго не живут».