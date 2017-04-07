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В Пензе на смену старым остановкам пришло «убожество» — горожане

7 апреля в 17:19 554 просмотра

В Пензе начали устанавливать новые остановочные павильоны. Однако их дизайн пришелся не по душе горожанам.

Фото новой остановки опубликовал в группе «Пенза live» пользователь под ником Игорь Иванов.

«Что за убожество начали устанавливать на смену старым остановкам? Остановка около «Электроприбора», — написал он.

«Видимо, решили освоить то, что осталось от древних заказов», — пошутил подписчик Андрей Шулепин.

«Изначально думал, что остановочные павильоны будут такими же, как и на Памятнике Победы, но когда сегодня увидел треш, почему-то не стало неожиданностью, чем дальше от центра, тем интереснее», — отметил пользователь Серега Силуянов.

Некоторые нашли сходство таких павильонов с дачными, которые стоят на трассе.

Однако нашлись и те, кому новые остановки пришлись по душе.

«Гораздо лучше нынешних», — написал пользователь Вещий Олег.

Также пензенцы считают, что такие остановки долговечнее, потому что «стеклянные долго не живут».

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live
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