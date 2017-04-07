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8 апреля в 10.00 на площади Ленина в Пензе состоится акция гражданской солидарности под лозунгом «Вместе — против террора!» (6+) в память о жертвах теракта в петербургском метро.

С инициативой проведения мероприятия выступили ветеранские и молодежные общественные организации региона, сообщает пресс-центр облправительства.

«Собравшись вместе, мы хотим выразить свой протест террористическим актам, принести глубочайшие соболезнования родным и близким, погибшим и пострадавшим в той страшной трагедии в Санкт-Петербурге. Пенза и вся Россия скорбят», — говорится в обращении организаторов.

Как подчеркнули в пресс-центре облправительства, массовая акция согласована и поддержана властью региона. Ожидается, что на площади соберутся несколько тысяч человек.

Напомним, 3 апреля в результате теракта в петербургском метро погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения.

4 апреля губернатор Иван Белозерцев принял участие в траурной акции у памятника героям блокадного Ленинграда, а вечером более 200 пензенцев почтили память погибших минутой молчания у Дома молодежи — неравнодушные горожане принесли цветы, игрушки и зажгли свечи.