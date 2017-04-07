В Пензе ищут свидетелей ДТП в Военном городке

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Как сообщают в управлении УГИБДД, около часа ночи напротив корпуса № 192 водитель неустановленного отечественного автомобиля светлого цвета врезался в «Шевроле Нива», после чего скрылся с места происшествия.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59−91−23, 59−90−02, 59−90−03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Управление ГИБДД по Пензенской области), кабинет № 12», — отметили в пресс-службе управления.