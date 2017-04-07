Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла напротив дома № 14. Автомобилем управляла 25-летняя девушка.
В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка авто, ее госпитализировали.
По данному факту проводится проверка.
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На ул. Ленина девушка на «ВАЗе» врезалась в стену здания
7 апреля в 17:59 178 просмотров
7 апреля в 4.20 на ул. Ленина автомобиль «ВАЗ-21144» врезался в здание.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла напротив дома № 14. Автомобилем управляла 25-летняя девушка.
В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка авто, ее госпитализировали.
По данному факту проводится проверка.