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На ул. Ленина девушка на «ВАЗе» врезалась в стену здания

7 апреля в 17:59 178 просмотров
«ВАЗ-21144» врезался в здание.

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7 апреля в 4.20 на ул. Ленина автомобиль «ВАЗ-21144» врезался в здание.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла напротив дома № 14. Автомобилем управляла 25-летняя девушка.

В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка авто, ее госпитализировали.

По данному факту проводится проверка.

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