На ул. Ленина девушка на «ВАЗе» врезалась в стену здания 178 просмотров « ВАЗ-21144» врезался в здание." data-title="На ул. Ленина девушка на «ВАЗе» врезалась в стену здания — Пенза-пресс, рунет за день"> 7 апреля в 17:59