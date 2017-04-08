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В Пензе сдали ЕГЭ по литературе по новым правилам (видео)

7 апреля в 20:03 230 просмотров
, выпускники будут сдавать ЕГЭ по литературе по обновленной модели. Причем, как отмечают сами разработчики, изменения можно назвать революционными.

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Один из самых сложных творческих школьных экзаменов — по новым правилам. Начиная с 2018 года, выпускники будут сдавать ЕГЭ по литературе по обновленной модели. Причем, как отмечают сами разработчики, изменения можно назвать революционными.

Так, к примеру, из новых контрольно-измерительных материалов полностью исключены задания с кратким ответом, а объем сочинения в пятом задании, напротив, увеличен.

Чтобы разобраться во всех тонкостях, на базе Института регионального развития пензенские старшеклассники сдали пробный экзамен по литературе, сообщает телеканал «Экспресс».

«Дети должны будут дать ответ, насколько удачны внесенные изменения, а эксперты скажут, удобно ли проверять такую работу, насколько адекватными получились оценки, насколько согласованными получаются решения экспертов. Все эти параметры мы должны будем отразить в аналитическом отчете, который пошлем в Москву», — сообщила старший методист центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Ирина Москвина.

Условия пробного испытания максимально приближены к реальным. На выполнение работы участникам, как и на экзамене, отводится 3 часа 55 минут. Результаты школьникам объявят в понедельник, 10 марта.

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