В Пензе на ул. Мира может появиться еще один сквер (видео)

, что на Благовещение птица гнезда не вьет , а девица кос не плетет. Согласно приметам , в этот день не рекомендуется заниматься строительными работами , бытовыми делами и уборкой. Однако сегодня в разных районах Пензы можно было наблюдать группы людей , которые приводили в порядок после зимы городские улицы и скверы." data-title="В Пензе на ул. Мира может появиться еще один сквер — Пенза-пресс, рунет за день">

В народе говорят, что на Благовещение птица гнезда не вьет, а девица кос не плетет. Согласно приметам, в этот день не рекомендуется заниматься строительными работами, бытовыми делами и уборкой. Однако сегодня в разных районах Пензы можно было наблюдать группы людей, которые приводили в порядок после зимы городские улицы и скверы.

Так, члены областного отделения Русского географического общества, которые трудились на улице Мира — недалеко от гостиницы Ласточка — признались, что попросту забыли о большом церковном празднике. Убирая листву и мусор, активисты вовсе не хотели обидеть чувства верующих. Напротив, они намерены благоустроить это место, сообщает телеканал «Экспресс».

«Нам отвели живописный кусок территории города. Здесь раньше была строительная свалка, но со временем ее разровняли, а жители по инерции продолжают сюда выкидывать мусор. Если нам позволят, мы уже подали заявку, то со временем хотим здесь оборудовать молодежный скверик», — сказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Территорию на улице Мира активисты планируют благоустроить до конца лета. Будущему небольшому скверу уже придумали название — «Зеленая волна».