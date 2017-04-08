В Пензенской области выявили несколько фактов незаконной охоты (видео)

В минлесхозе Пензенской области подвели итоги зимнего сезона охоты. С января по март инспекторы охотнадзора выявили несколько фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов.

Составлено более 60 протоколов об административных правонарушениях. Один из самых серьезных случаев произошел на территории Каменского района, сообщает телеканал «Экспресс».

«Было добыто два самца лося. Также сотрудниками охотуправления было задержано лицо сразу после совершения преступления. Установлен ущерб порядка 240 тысяч рублей. Лицо дает признательные показания, дело направляется в суд», — рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи лося в Мокшанском и Городищенском районах. Ущерб охотничьему фонду в общей сложности также составил 240 тысяч рублей.