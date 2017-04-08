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В Пензе пришла пора субботников (видео)

7 апреля в 20:24 284 просмотра
, 8 апреля, в Пензе пройдет общегородской субботник — одна из самых массовых акций месячника по благоустройству.

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В субботу, 8 апреля, в Пензе пройдет общегородской субботник — одна из самых массовых акций месячника по благоустройству.

Ожидается, что на улицы выйдут более пяти тысяч человек. Это, в первую очередь, работники коммунальных служб и управляющих компаний, а также сотрудники бюджетных предприятий. Масштабная уборка затронет улично-дорожную сеть, внутридворовые территории, а также городские парки и скверы.

До конца месяца в Пензе собираются устроить еще один масштабный субботник. Его назначили на 22 апреля, сообщает телеканал «Экспресс».

«Поскольку уже основной объем работ по благоустройству будет завершен, мы сможем приступить к высадке зеленных насаждений, созданию благоустроенных скверов, непосредственно к празднованию памятных дат: 9 Мая и Дня города», — сказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

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