В Пензе прошел городской форум отцов (видео)

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В Пензе состоялся городской форум отцов. Он прошел на базе центра технологического обучения. В его работе приняли участие более 60 представителей городского и школьных советов отцов, а также педагоги различных общеобразовательных учреждений.

Главы семейств обсудили свою роль в нравственном воспитании детей, формировании здорового образа жизни и организации занятости подростков, сообщает телеканал «Экспресс».

Также родители с детьми приняли участие в работе интерактивных экскурсионных площадок и семейных мастерских: «Электричество в нашем доме», «Высокие технологии», «Семейный бюджет», «Арт-центр», «Папа — мастер токарь».

«Дети — наше богатство, и в них мы хотим видеть воплощенными все наши мечты и чаяния, чтобы добиться этого, отец должен быть настроен на постоянное общение с ребенком», — отметил председатель совета по делам семьи, материнства, отцовства и детства г. Пензы Михаил Шахов.