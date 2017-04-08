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В Пензе задержали трех закладчиков наркотиков (видео)

7 апреля в 19:51 280 просмотров
, когда те прятали в тайник очередную партию наркотиков в одном из районов Пензы.

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Поймали с поличным. Стражи порядка задержали трех молодых людей, когда те прятали в тайник очередную партию наркотиков в одном из районов Пензы.

Закладчиками оказались двое пензенцев и один уроженец Омска. Все трое проживали на съемной квартире, вместе сбывали запрещенные вещества и теперь вместе понесут наказание.

«При проведении личного досмотра после задержания у них было обнаружено порядка 31 гриппер-пакета с наркотическим средством. При осмотре гаджетов, которые находились при одном из задержанных, было установлено то, что они успели разложить 20 закладок», — сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

«Нам в интернете предложили способ якобы легкого заработка, на что мы согласились», — пояснил один из задержанных.

В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его товарищи находятся под подпиской о невыезде, сообщает телеканал «Экспресс».

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