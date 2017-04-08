В Пензе стартовало первенство детской лиги плавания «Поволжье»

Соревнования на призы Героя России, летчика-космонавта, почетного гражданина Пензы Александра Самокутяева приурочены ко Дню космонавтики и проходят в Пензе во второй раз, отметили в пресс-центре облправительства.

В этом году участниками стали дети 2000−2007 годов рождения — 43 команды из 16 регионов России.

«Проведение на пензенской земле открытого первенства — это дань уважения нашим спортсменам, которые завоевали немало наград для Советского Союза и Российской Федерации», — сказал глава региона и добавил, что в области поддерживаются лучшие спортивные традиции, поблагодарил ребят из других регионов за участие в первенстве и пожелал им успехов.

Александр Самокутяев подчеркнул, что первенство является не просто спортивным мероприятием, оно имеет принципиальное значение для воспитания молодого поколения.

«С большим удовольствием приехал в родной город, чтобы прийти к вам на соревнования. Соревнование поддерживает две глобальные идеи — это идея спорта для молодежи и популяризация российской космонавтики», — сказал он.

Губернатор поблагодарил Героя России за поддержку, активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родного края.

«Александр Самокутяев часто приезжает на пензенскую землю, отдает свои знания, опыт и сердце молодому поколению», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Победителей наградят участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виктория Андреева и Анастасия Фесикова, церемония состоится 8 апреля в 19.00 на набережной Города «Спутник». Призеры первенства получат заслуженные награды из рук и завершится концертом и салютом.