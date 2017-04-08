Пензенцы собираются на митинг против террора

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Пензенцы собираются на площади Ленина, чтобы принять участие в акции против террора.

«Люди идут с флагами России, есть несколько флагов ветеранских организаций, ВДВ. Много белых шаров [символизируют души погибших людей]", — рассказал шеф-редактор ИА «Пенза-Пресс» Александр Поляков.

Также люди несут в руках плакаты с надписями: «Пенза против террора», «Мы — это Россия, Пока мы едины — мы непобедимы», «Молодежь против террора», «Нет терроризму».

Среди собравшихся — губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие представители власти.

Акция проходит в память о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля. Тогда в результате срабатывания взрывного устройства погибли 14 человек, около 50 получили ранения.