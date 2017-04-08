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В Пензе прошел субботник в будущем сквере Бессмертного полка

8 апреля в 10:18 454 просмотра

В Пензе продолжается месячник по благоустройству. 8 апреля субботник прошел на ул. Карпинского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, будущий сквер Бессмертного полка помогал благоустраивать глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

«В нашу задачу входит восстановить как можно больше зеленых зон, в частности, скверов на территориях, освобожденных от объектов самовольной застройки. Уверен, это позволит нам возродить славу Пензы, как самого зеленого города в Поволжье, каким он и был всегда. Уверен, пензенцы — настоящие патриоты своего города, поддержат эту инициативу», — подчеркнул мэр.

Он также добавил, что создать комфортную городскую среду можно только сообщая.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/
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