В Пензе прошел субботник в будущем сквере Бессмертного полка

Как сообщает пресс-служба мэрии, будущий сквер Бессмертного полка помогал благоустраивать глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

«В нашу задачу входит восстановить как можно больше зеленых зон, в частности, скверов на территориях, освобожденных от объектов самовольной застройки. Уверен, это позволит нам возродить славу Пензы, как самого зеленого города в Поволжье, каким он и был всегда. Уверен, пензенцы — настоящие патриоты своего города, поддержат эту инициативу», — подчеркнул мэр.

Он также добавил, что создать комфортную городскую среду можно только сообщая.