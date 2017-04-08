В Пензе определили успешные семьи-2017

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Как сообщает пресс-служба мэрии, гостей ждали мастер-классы, презентации, выставки-продажи и выступление восьми семей-победительниц районных отборочных этапов фестиваля-конкурса.

Семьи продемонстрировали свои таланты в конкурсе визиток «Семья сегодня!» и творческом конкурсе «Витамины-антирутины».

В итоге места распределились следующим образом:

1 место — семья Милюковых из Первомайского района города Пензы отмечена дипломом в номинации «Территория детства»;

1 место — семья Исаевых из Бессоновского района Пензенской области отмечена дипломом в номинации «Копилка семейных ценностей»;

1 место — семья Трушниных из города Заречного Пензенской области отмечена дипломом в номинации «Папа может»;

2 место — семья Кораблевых из Пензенского района Пензенской области отмечена дипломом в номинации «Вперёд и с песней!»;

3 место — семья Аграфоновых из Октябрьского района города Пензы отмечена дипломом в номинации «Спортивный курс семейных достижений»;

3 место — семья Николиных из Железнодорожного района города Пензы отмечена дипломом в номинации «Семейный рай под маминым крылом».

Награждены дипломами за участие семья Бекреневых из Ленинского района города Пензы в номинации «С творчеством по жизни» и семья Польдяевых из Шемышейского района Пензенской области в номинации «Семейная изюминка».

Другие участники конкурса также не ушли с пустыми руками — им вручили подарки и сладкие призы.

«Семьи, занявшие по итогам фестиваля-конкурса первые и вторые места, примут участие в финале областного фестиваля-конкурса «Успешная семья — 2017», который состоится 27 апреля», — отметили в пресс-службе мэрии.