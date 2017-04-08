« Вместе — против террора!»." data-title="Пензенцы отпустили в небо белые шары в память о погибших в Петербурге — Пенза-пресс, рунет за день">

«Акция началась с 14 ударов колокола в память о 14 жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга, после чего со сцены объявили минуту молчания», — сообщил шеф-редактор ИА «Пенза-Пресс» Александр Поляков.

Перед собравшимися выступили представители ветеранских организаций и активисты.

«Мы, участники боевых действий, — против терроризма. Мы, люди, видевшие войну, знаем, что такое терять друзей и близких. Мы солидарны с теми, кто потерял в Питере друзей, жен, детей, отцов, матерей. Это сложно понять, пока самого не коснется эта боль. Терроризм — это низшее проявление. […] Проявим бдительность и не дадим врагу нанести еще один удар в спину», — сказал председатель правления пензенской областной организации Российский союз ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Председатель пензенской региональной организации помощи семьям военнослужащих Людмила Пляцева также призвала не пасовать перед этой страшной войной — террором.

«Мы не должны сломиться. Мы вместе с петербуржцами, с теми, кому дорог мир. Нас не запугать. Матери дарят самое дорогое — жизнь. Создадим материнское защитное поле. Мы сегодня молимся за безвременное ушедших и получивших ранения, за каждого из вас, за свою страну», — отметила она.

«Терроризм проник настолько глубоко, что неважно, как далеко от Пензы находится Питер. Это общая боль и горе. Мир разделился на две категории людей — враги и герои. Враги — это те, кто забирает жизни наших близких, а герои — те, кому не все равно, что случилось с ближним, те, кто вопреки страху вытаскивал из искореженных вагонов людей, те, кто довозил бесплатно питерцев домой, предлагал ночлег. Именно таких героев мы воспитываем в своих семьях, героев, которые не равнодушны к будущему России. Питер, мы с тобой всем сердцем и всей душой», — сказала председатель общественного объединения многодетных матерей Заречного, мать четырех детей Елена Гриценко.

О том, что против терроризма надо выступить единым фронтом, говорила и директор школы № 56 Наталья Переяслова.

«Бывают моменты, когда невозможно выразить словами всю боль и скорбь от происходящего. Весна. Фантастически прекрасный город. Молодые люди — думающие, мечтающие, полные надежд и планов едут на занятия, на работу, на свидания. И вдруг в один миг все прекращается. В мирное время гибнут ни в чем не повинные люди. Это нельзя понять и простить. Я поддерживаю позицию президента Путина, что надо единым решительным фронтом выступать против терроризма. В эти страшные дни мы должны быть едины, потому что в единстве наша сила. И террористы не будут диктовать, как нам жить», — подчеркнула она.

В завершение акции горожане отпустили в небо белые шары, символизирующие души погибших.