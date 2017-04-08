« Вместе — против террора!» пришли несколько тысяч горожан. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев." data-title="На акцию против терроризма пришли 5 тысяч пензенцев — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на акцию гражданской солидарности «Вместе — против террора!» пришли несколько тысяч горожан. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Более 5 тысяч человек пришли на акцию гражданской солидарности «Вместе — против террора». Победить это страшное зло можно только в консолидации», — отметил глава региона.

Более 5 тысяч человек пришли на акцию гражданской солидарности «Вместе против террора».Победить это страшное зло можно только в консолидации pic.twitter.com/yYPuMjyaAQ — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 8 апреля 2017 г.

Акция состоялась на площади Ленина утром 8 апреля. Почтить память погибших пришли губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и другие представители власти, а также активисты и все неравнодушные горожане.

Участники акции подчеркивали в своих выступлениях, что задача всех неравнодушных и здравомыслящих людей — не допустить ни малейшего оправдания убийцам, помнить тех, кто погиб и тех, кто ведет борьбу с терроризмом, защищая Отечество, отметили в пресс-центре облправительства.