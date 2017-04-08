« Кухня. Последняя битва» ( 16+). Публикуем интересные факты о сериале , на котором основана картина." data-title="То, чего вы не знали о сериале «Кухня» — Пенза-пресс, рунет за день">

О кухне «Кухни» (16+)

— В пилотной серии французский ресторан назывался «Виктор Гюго». Но оказалось, что такое заведение уже существует, поэтому место работы Виктора Баринова сначала переименовали в «Ренуар», а потом в Claude Monet, название которого в итоге запатентовали.

— Съемки фасада ресторана проходили в Москве по адресу ул. Спиридоновка, д. 25/20, с. 1, где сейчас находится китайский ресторан. На площадке с актерами работала команда московских шеф-поваров, которые не только консультировали съемочную группу, но и стали «руками» экранных героев на крупных планах.

— Интерьер ресторана изображали построенные декорации с залом на два десятка столиков и кухней, где были установлены две профессиональные плиты, каждая из которых была оснащена восьми конфорками и двумя грилями. Всего на площадке использовалось более 2500 столовых приборов, 70 кастрюль и 50 сковородок.

— В «Кухне» показано огромное количество деликатесов, в том числе и шедевры молекулярной кухни, большая часть которых была несъедобной. Чтобы придать блюду «аппетитный» вид, фуд-стилисты натирали гуталином ребрышки, поливали блины машинным маслом, а зелень освежали лаком для волос.

— Claude Monet кормил не только гостей, но и их питомцев. В один из дней был изготовлен огромный четырехэтажный торт из фарша с украшениями в виде косточек. По сюжету, богатая посетительница ресторана решила отметить день рождения любимого мопса.

«Кухня» в цифрах фактах

— «Кухня» является самым дорогим комедийным сериалом в России.

— Над франшизой на протяжении пяти лет трудились более 20-и сценаристов. Бессменным креативным продюсером франшизы выступил Василий Куценко.

— На протяжении пяти лет и шести сезонов «Кухня» неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ — самый успешный пятый сезон достигал доли 27,4 в своем тайм-слоте.

— Создатели франшизы экспериментировали с жанрами и в каждом сезоне сериала выделяли 1 серию, в которой герои фантазировали. Так, персонажи превращались в вампиров, инопланетян, исторических персонажей, представляли себя через 20 лет и мечтали о собственном фильме про ресторан.

— В съемках сериала приняли участие 30 африканских тараканов, 2 кота и 1 кошка, 3 крысы, 1 гусь, 1 пони, 3 собаки, 1 черепаха, 3 золотых рыбки и несколько крабов, которых красили в зеленый цвет. На площадке хвостатых актеров даже уговаривали сниматься: например, чтобы крыса перебежала дорогу, на асфальте проводили прямую черту из кусочков сосиски.

— В одной из серий появился рояль 1937 года, купленный на интернет-аукционе. Для съемок сцен, в которых инструмент не был заявлен, его с помощью тросов поднимали к потолку. Вес реквизита составлял более 300 килограммов, поэтому ходить под ним запрещалось.

— Каждый день на площадку привозили до 30 килограммов продуктов. Так, для одного из эпизодов реквизиторы приобрели 15 килограммов сибаса, для другого — 9 двухкилограммовых стейков, которые после съемок попали в плов, приготовленный специально для всей съемочной группы.

— «Кухня» — единственный российский сериал с Золотой кнопкой YouTube с аудиторией более 1 700 000 подписчиков.

— «Кухня» является обладателем премии «ТЭФИ», народной премии «Жорж», трижды признана лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

— В 2014 году 2,3 млн зрителей посмотрели вышедшую на большие экраны «Кухню в Париже» — полнометражный фильм, который стал связующим звеном между 3-м и 4-м телесезонами франшизы.

— Во время съемок фильма «Кухня. Последняя битва» было израсходовано более 1000 кг продуктов.

«Кухня» продолжается…

— «Кухню» можно читать, использовать в быту и смотреть детям: были написаны две книги, в супермаркетах продается брендированная кухонная утварь, а для любителей анимации запланирован мультсериал про любимых героев.

— Права на формат «Кухня» были проданы одной из крупнейших студий CBSInternational. Оригинальная версия сериала была показана в более чем 20ти странах. Кроме того, права на показ российского проекта приобрели такие всемирно известные компании, как HULU и Amazon.

— «Кухня» — первый телепроект, который был запущен на широком экране. В 2014 году в кинотеатрах вышел полнометражный фильм «Кухня в Париже», который собрал более 13 миллионов долларов.

— Спин-оффом «Кухни» стал сериал «Отель Элеон», первый сезон которого с успехом прошел на СТС. Продолжение нового проекта о приключениях в отеле выйдет уже этой весной. Во второй сезон заглянут француз-кондитер Луи, спец по молекулярной кухне Катя и главный эксперт по уборке Айнура. «Старички» помогут коллегам по цеху решить не только амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и сногсшибательных перемен в жизни героев «Отеля Элеон».

— С 20 апреля только в кино к зрителям в последний раз вернется звездный актерский дуэт в исполнении Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева, а также команда Виктора Баринова в полном составе. В новой комедии «Кухня. Последняя битва» по личной просьбе президента России Виктору Петровичу предстоит отправиться в Сочи на чемпионат мира среди профессиональных поваров и доказать, что он и его команда — лучшие в мире.